اتفرج- انت الان تتابع خبر سبب استقالة مدير أعمال شيرين عبد الوهاب: مفاجآت بالجملة حسام حبيب ملوش علاقة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أزاج ميمي فؤاد مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب السابق الستار وكشف عن السبب الأساسي وراء استقالته من إدارة أعمالها، وهذا حدث بعدما غادرت المستشفى مؤخراً، وبعد الانتهاء من فترة علاجها.

حسام حبيب طليق شيرين عبد الوهاب سبب استقالة ميمي

وتحدث ميمي فؤاد خلال العديد من التصريحات التليفزيونية، وقال “على المستوى الإنساني والعملي، شيرين فنانة كبيرة ونجمة أنا وكل الناس بنحبها، ولو طلبت مني أي حاجة عمري ما أتأخر، أنا حبيت إنها تدخل المرحلة القادمة من حياتها بدون ما يكون عندها أي التزام معايا في شغل، وحبيت أرفع عنها الحرج، يمكن تكون محتاجة تراجع أمورها، وارتباطها بشغل معاياة يقيد قراراتها”.

وجاء رد ميمي حول وجود علاقة بين حسام حبيب طليق شيرين وقرار استقالته، فرد قائلاً “حسام مش سبب في أي حاجة، أنا وهو لم نتقابل أو نتكلم في هذه الفترة”.

حقيقة لقاء ميمي فؤاد بشيرين بعد خروجها من المستشفى

ورد ميمي على سؤال مقابلة شيرين عبد الوهاب بعد خروجها من المستشفى، قائلاً “معرفناش نتقابل، وكان نفسي أشوفها وأطمن عليها، وعلق فؤاد على بيان محامي شيرين قائلاً “شوفت البيان وزعلان شوية، لكن أشكره إنه بيقول المدعو، هو بيقول إني بطلع إشاعات، الناس كانوا كتير بيسألوني عن شرين، وكنت أرد بإني مش في حالة شغل مع شيرين”.