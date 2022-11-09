اتفرج- انت الان تتابع خبر سبب طلب مايان السيد من جمهورها الدعاء لها.. مفاجأة كبيرة للجمهور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تبدء الفنانة الشابة مايان السيد خلال هذه الأيام خوض تجربتها المسرحية للمرة الأولي، وهذا عن طريق مسرحية اسمها “قانون أنتيجون”، وهي التي تم اخذها من العمل المسرحي اليوناني سوفوكليس.

سبب طلب مايان السيد من جمهورها الدعاء لها

وتقدم مايان السيد في المسرحية شخصية “أنتيجون” وهي قوية وتحاول الحصول على حقوق أهلها، وشقيقتها تتخلي عنها بمجرد أن تطلب منها المساعدة، وتقدم الفنانة هنا داود دور ياسمينه أخت أنتيجون التي تتميز شخصيتها بشكل مستمر أنها رائعة دائماً.

وحرصت مايان السيد على طلب من جمهورها الدعاء لها، وقالت “أنا دخلت الجامعة سنة 2015، وأول ما دخلت بدأت تمثيل ومكنش عندي وقت أروح الجامعة، واضطربت أتخرج الفصل الدراسي الحالي، عايزاكو كلكو تدعولي”، وهذا على تصريحاتها غاي برنامج ET بالعربي”، وهي من أبرزت الفنانات الشباب في الوقت الحالي بالساحة الفني.