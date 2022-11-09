المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الكورية والوفد المرافق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - في إطار سلسلة الزيارات الرسمية والهامة التي يشهدها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، استقبل المتحف، السيدة نا كيونغ وون المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الكورية، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش زيارتها الحالية إلى مصر.

و استقبلهم الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة بالمتحف، بقاعة كبار الزوار، حيث رحب بهم، وقدم لهم الهدايا التذكارية، وعرفهم بالمتحف و فكرة وتاريخ انشاءه، ودوره كأحد المقاصد السياحية والأثرية الهامة ومنارة ثقافية وعلمية متميزة.

واصطحبتهم الدكتورة عبير أبو المجد كبيرة الأثريين بالمتحف الوفد فى جولة داخل قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية وقاعة النسيج المصري، وقدمت لهم شرحا تفصيليا عن القطع الأثرية المعروضة وعصورها الحضارية والتاريخية المختلفة .

وفى نهاية الزيارة حرصت السيدة نا كيونغ وون، على تسجيل كلمة بدفتر الزيارات، أعربت خلالها عن إعجابها الشديد بالمتحف ومقتنياته الفريدة، و تقديرها لمجهودات الدولة المصرية لانجاز مثل هذا الصرح العظيم، ليكون خير مكان لحفظ التراث المصري المادى والمعنوى.