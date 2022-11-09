اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. مني فاروق روقت على نفسها بأبو حمالة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وقامت الفنانة الشابة مني فاروق بنشر صورة جديدة لها علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مني فاروق داخل منزلها رفقة والدتها وأخيها مرتدية ملابس من اللون الأوف وايت المكشوفة من منطثقة الصدر بطريقة أثارت إعجاب جمهوريه، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج مع ترك شعرها على ظهرها وأكتافها.

وعلقت على الصورة قائلة: عيلتك هي السند الحقيقي ليك والضهر والقوة والطاقة اللي ممكن بيها تقوي وتكون قد الدنيا كلها ، و مهما حصل عيلتك لن تتخلي عنك لان كل حاجه بتتغير الا #عيلتك .. عيلتك ثروتك الحقيقية ..