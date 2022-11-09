اتفرج- انت الان تتابع خبر فيفي عبده تثير غرائز الشباب بأقصر فستان عندها – اتفرج ماذا تفعل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد لها بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده خلال تواجدها في الشارع قرب البحر مرتدية من اللون الرمادي القصير للغاية والمفتوح من منطقة الصدر بطريقة أثارت اعجاب الجمهور وقام الهواء ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، وترك شعرها على ظهرها وصدرها.

وعلق الكثير من جمهورها على هذا الفيديو مثل قمر ماشاء الله حبيبتي- شوفتوتي وانا بجري ف الساحل ده انا هااطلع ميتين ابوكو بالساحل.