اتفرج- انت الان تتابع خبر حفل روبي الغنائي في موسم الرياض.. اعرف التفاصيل من هنا هتشعللها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تتأهب الفنانة روبي لتحيي حفل غنائي لها وهو من ضنن الفعاليات الخاصة بموسم الرياض الذي يقام في الوقت الحالي في المملكة العربية السعودية، وينتظره الكثيرين ممن يحبون الإستماع إليها فيه.

آخر أعمال الفنانة روبي

وسوف تقدم الفنانة روبي حفلها في موسم الرياض يوم الخميس 17 نوفمبر الحالي، وسوف يتم فتح باب الحجز من غداً الأربعاء 9 نوفمبر 2022 الحالي، ويكون من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لموسم الرياض، وهذا طبقاً لما تم الإعلان عنه من خلال منشور روبي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات انستجرام.

وانتهت مؤخراً الفنانة روبي من تصوير فيلم “جروب الماميز”، وهو الذي تدور جميع أحداثه في الإطار الكوميدي المميز، وهو من الأفلام الكوميدية التي تاني حوا جروب يوجد على واتس آب وهو خاص بالمدرسة، ويوجد فيه 3 أمهات من طبقات اجتماعية مختلفة، وتستمر الأحداث الكوميدية المميزة فيه.