انت الان تتابع خبر بالفيديو.. دينا الشربيني في برنامج سهرانين.. حذائها وضعها في موقف محرج شوف ازاي والان مع التفاصي

رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة دينا الشربيني في برنامج “سهرانين” وتعرضت إلى أحد المواقف المحرجة على الهواء أثناء عرضها في الأيام الماضية، وهي التي لفتت أنظار الجميع إليها بعد ما حدث لها مؤخراً.

دينا الشربيني تلعب كرة قدم

وفي وقت كانت الفنانة دينا الشربيني تجلس وبجوارها صديقها الفنان عمرو السعيد، وأثناء تصوير أنغام “بالبنط العريض”، وأطلت وهي ترقص على كرسيها، وأتضح أن حذائها ما زال عليه ورقة سعر ولفتت الانتباه أثناء خلعها له وأزالت الورقة من عليه وجلست بدونه لثواني معدودة.

وقام حساب البرنامج في موقع يوتيوب بعرض برومو اللقاء، وشاركت دينا الشربيني التفاصيل الخاصة بالفترة التي مارست فيها لعبة كرة القدم، وذلك في مركز المساك بالملعب، وأيضاً انضم لها في اللقاء الفنان عمر السعيد، وجاءت كواليسهما في التصوير، وأيضاً تحدثت عن التجربة الخاصة بالقفز من الطائرة مؤخراً.