آلة الهارب تستقبل ضيوف قمة المناخ بجناح وزارة الثقافة بالمنطقة الخضراء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 02:26 مساءً - ضمن أجندة مشاركات وزارة الثقافة، خلال انعقاد مؤتمر قمة المُناخ Cop27 بشرم الشيخ 2022، خلال الفترة من ٦ حتى ١٨ نوفمبر الجاري، استقبلت عازفة آلة الهارب ياسمين الحربي، ضيوف قمة المناخ بأروع المقطوعات الموسيقية، التي لاقت معزوفاتها استحسان الجميع، كونها قادرة على التعبير عن نوعي الموسيقى الشرقية والغربية في آن واحد، حيث جسدت هذه المقطوعات أصالة الفن والتراث المصري.

وقامت أ. د نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بزيارة جناح الوزارة، ورافقتها السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث شاهدتا المعروضات من الحرف التراثية والتقليدية، التي أنتجها مركز الحرف التقليدية بالفسطاط التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وعارضين من مختلف محافظات مصر، تنوعت الأعمال بين الحلي والخيامية، النقش علي النحاس، الخشب، الملابس التراثية وغيرها من الحرف، ورافقهما خلال الجولة أ. د فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافة، الدكتورة نهلة إمام مستشار وزير الثقافة للتراث الثقافي غير المادي، المهندسة رانيا فائق المُنسق العام لمشاركة وزارة الثقافة بالقمة والتجهيزات الفنية.

وكانت الدكتور غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، قد تفقدت جناح وزارة الثقافة بقمة المناخ، وأعربت عن شديد إعجابها بمستوى الأيدي المصرية المهرة القادرة على الحفاظ على جودة الحرف اليدوية والتقليدية المصرية التي تمثل جزءا أصيلا من هويتنا.

أعقب ذلك حضور وزراء الثقافة، الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، للفعاليات الثقافية بالممشى السياحي بخليج نعمة، وقدمت ثماني فرق فنون شعبية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، ديفيليه ورقصات من التراث المصري، حيث قدمت تراث عدد من المحافظات المصرية وهي فرق: الحرية والشرقية وأسوان وبورسعيد والعريش والإسماعيلية وسوهاج وفرقة التنورة للفنون التراثية، بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

أعقب ذلك حضور الوزراء وضيوف مصر في قمة المناخ لعروض فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالسوق القديم بشرم الشيخ، حيث قدمت عددا من التابلوهات الفنية لفرق الهيئة، والتي شهدت حضورا مكثفا من المصريين والأجانب.