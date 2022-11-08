غدًا.. الإنتاج الثقافي يحتفل بالشاعر ”فؤاد حداد” بساحة الهناجر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 02:26 مساءً - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، يحتفل قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، بالشاعر الكبير الراحل "فؤاد حداد"، في إحدى ليالي أمسيات "بهجة الروح" التي تأتي هذا الشهر بعنوان مصر جميلة" فى السابعة من مساء غدا الأربعاء ٩ نوفمبر، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

«مصر جميلة» هي أمسية شعرية غنائية، من إعداد وتقديم الشاعر محمد بهجت، وغناء الفنان الشاب شريف عبد المنعم، وقيادة الموسيقى للفنان محمد فوزي، بحضور كوكبة من الفنانين والشعراء والمثقفين ومحبي أعمال الشاعر "فؤاد حداد".

تأتي أمسيات بهجة الروح، في إطار أجندة العمل لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، للإرتقاء بالذوق العام، وتذوق الأجيال الجديدة للفن الراقي، والتعرف على المبدعين ورموز الفن والثقافة في مصر.