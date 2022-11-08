شاهد.. رد ناري من هيفاء وهبى على المتنمرين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - تصدرت مجددا الفنانة هيفاء وهبى تريند جوجل بعد ردها اللاذع على المتنمرين وحملة تشويه ملامحها التى انتشرت فى الأيام الماضية.

هيفاء وهبى حرصت على الرد بقوة على كل من تنمر عليها وحاول أن يشوه ملامحها حيث علقت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وقامت بتوبيخ المتنمرين عليها وقالت : “ناقص تطلعولي أنياب”.

ودافع عن هيفاء وهبى عدد من المبدعين والإعلاميين منهم رضوى الشربينى التى قالت : “هيفاء وهبي ديفا بجمالها وحضورها المميز، ومش محتاجة حد يشكر فيها وأنا من جمهورهيفاء وهبى، وهي أيقونة في الموضة والجمال وشخصية متواضعة جدا، مش محتاجين ندافع عنها على قد ما محتاجين نقول للناس كفاية تصيد أخطاء وهي دي الست اللي كنتوا بتنادوا بجمالها وشياكتها، يمكن مودها مكانش حلو، أو المكياج مش حلو أو الإضاءة، أيا كان السبب هي هيفاء".