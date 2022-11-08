كتب المستشار حسن المناع: تحت قياده السيد الرئيس السيسي.. مؤتمر المناخ بـ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - تشهد مصر حدث جليل بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث تسلمت مصر رسميا رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب27 وانطلقت اعمال المؤتمر بمنتج شرم الشيخ بمشاركة زعماء العالم ووفود أكثر من 190دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة ويتناول المؤتمر في أولويات جدول أعماله مسألة كيفية احتواء الاحترار العالمي ويتناول التخفيف من التكاليف المالية لتغيير المناخ وخاصة بالنسبة للدول النامية والهدف من ذلك هو الحد من الاحترار الي 1.5درجه مئوية كما هو مذكور في اتفاقية باريس 2015 حيث يجب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ل45% بحلول عام 2030 وفي خطوة مهمة وافق مندوبو كوب27 رسميا علي وضع القضية المثيرة للجدل المتمثلة في تمويل الخسائر والأضرار علي جدول اعمال المؤتمر وضغطت الدول النامية من أجل إنشاء آلية مالية لمعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغيير المناخ لمساعده الدول النامية غير القادرة علي التكيف مع الحلول المتصله بالمناخ.