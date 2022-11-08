مصطفى كامل لمنتقدي قراراته: ”فوقوا بقى بقيت بدخل الفلوس لنقابة الموسيقيين”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - مازالت أزمة مطربي المهرجانات تتصدر عناوين نقابة الموسيقيين، وطالت الانتقادات مؤخراً نقيب الموسيقيين الجديد مصطفي كامل، بعد التصاريح التي أعطاها لمطربي المهرجانات والسماح لهم بالعمل.

وكشف مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، تفاصيل حصول العديد من مطربي المهرجانات، على كارنيه النقابة، في فترة تولي الفنان هاني شاكر مقعد النقيب.

وشارك مصطفى كامل، متابعيه، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، صورًا لمجموعة من مطربي النقابة الحاصلين على كارنيه النقابة، خلال الفترة الماضية.

وعلق مصطفي كامل، على صور الكارنيهات، كاتباً: "رسالة إلى كل المغيبين أو اللي مش فاهمين، كل الناس دي كان معمول لها كارنيهات قبل وجودي".

وتابع مصطفى كامل: "بس الفرق إني بقيت بدخل لكم فلوس النقابة للنقابة، وفلوس اليتامى لليتامى، لكن قبل كده كانت بتدخل في بيت العيلة.. فوقوا بقى".

من ناحية أخرى خرج الإعلامي محمود سعد لـ يهاجم المطرب مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وذلك بعد قراراته الأخيرة بشأن مطربي الراب ومطربي المهرجانات.

قال محمود سعد، خلال قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب: "مصطفى كامل قال لازم مغنيين الراب يغنوا بفرقة وبعدين تراجع وقال لازم يبقى معاهم 6 عازفين وحاجات عجيبة أوي".

وتابع: "الغنا ده حياة الروح زي ما قال بيرم التونسي، لأنه الفن الوحيد اللي ممكن يمارسه أي حد في أي حتة وأي مناسبة، يعني هتلاقي سبوع فيه غنا، والحنة والفرح فيهم غنا، وانت مبسوط بتغني وانت زعلان ومتضايق بتغني، الغنا ده بيعبر عن الناس يعني مش حاجة فيها انت عايز الناس تغني على مزاجك".