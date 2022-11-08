بوسي شلبي تهنئ حسن الرداد على فيلمه الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - هنأت الإعلامية بوسي شلبي ، الفنان حسن الراداد على فيلمة الجديد “ تحت تهديد السلاح ” ونشرت صورة له عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت بوسى شلبى “ مبرووك ياحسن النجاح ” .

واحتفل صناع فيلم «تحت تهديد السلاح»، بعرضه الخاص فى إمارة دبى بدولة الأمارات، بحضور حسن الرداد ومي عمر والمنتج أحمد السبكى، وإيمي سمير غانم والسيناريست تامر حبيب، والمخرج محمد سامي، والفنانة ميساء مغربي، والإعلامية مهيرة عبد العزيز، والإعلامية رشا الخطيب، كما احتفل صناع الفيلم بعرض خاص له في السعودية.