جنات تطرح أغنية ”يا بختي بيه” | فيديو

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 10:28 مساءً - طرحت النجمة جنات أحدث أعمالها الغنائية والتي جاءت بعنوان “يا بختي بيه” وذلك على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” لتواصل نشاطها الفني.

أغنية جنات الجديدة “يا بختي بيه” من كلمات أحمد سرور ومن ألحان إسلام رفعت وتوزيع موسيقي محمد مجدي.

وتقول كلمات أغنية جنات الجديدة “يا بختي بيه”: "ده محدش شافه الا وقالي يا بختي بيه م الغيرة نفسي احطه ف قلبي اقفل عليه اهو ده اللي الواحدة اه تروحله وتطلب ايديه ده محدش شافه الا وقالي يا بختي بيه م الغيرة نفسي احطه ف قلبي اقفل عليه اهو ده اللي الواحدة اه تروحله وتطلب ايديه انا مش بجامله..بصو وشوفو اللي عامله قلبي من نومه قامله..قاله رايح على فين طب والغلاوة..بصو وشوفو الحلاوة هو ده ينفع يتساوا..بالناس التانيين شخصية نادرة مش بتيجي

مرتين غيرلي حياتي وشقلبها وكسر الروتين من اول مقابلة انا حسيتنا عشرة سنين شخصية نادرة مش بتيجي مرتين غيرلي حياتي وشقلبها وكسر الروتين من اول مقابلة انا حسيتنا عشرة سنين انا مش بجامله..بصو وشوفو اللي عامله قلبي من نومه قامله..قاله رايح على فين طب والغلاوة..بصو وشوفو الحلاوة هو ده ينفع يتساوا..بالناس التانيين