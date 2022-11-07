عرض خاص لفيلم ”الحارة” بحضور منذر رياحنة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 02:35 مساءً - يقيم صناع فيلم "الحارة" الأردني عرضاً خاصاً بحضور النجم منذر رياحنة وفريق العمل وذلك في سينما الزمالك، يوم الثلاثاء 8 نوفمبر، احتفالاً بانطلاقه في دور العرض المصرية، يوم الأربعاء 9 نوفمبر، وذلك ضمن جولاته التجارية في العالم العربي.

وعبر النجم الأردني منذر رياحنة عن سعادته بانطلاق الفيلم في مصر، وقال "عرض الحارة تجارياً في مصر اعتبره خطوة ضرورية لأي فيلم عربي للتأكيد على تميزه، وأعتبر هذا مؤشراً هاماً لأن الجمهور المصري كبير ولديه اهتمام بالتعرف على قصص عربية من دول تربطه به علاقات أخوة مثل الأردن، كما سمعنا عن قصص الحارة المصرية سيتمكن الجمهور من معرفة قصص من الحارة الأردنية".

ومن جهتها قالت المنتجة شاهيناز العقاد، المُشاركة في إنتاج وتوزيع الفيلم "سعيدة لكوننا جزء من فيلم ناجح حصد نجاحاً نقدياً وجماهيرياً وعدة جوائز سواء خلال مشاركته في مهرجانات دولية أو عرضه تجارياً بالدول العربية، ونحن حريصون على استراتيجية الشركة في العمل على أفلام عربية متميزة وتطرح موضوعات مختلفة من أنحاء العالم العربي، يمكن عرضها في المهرجانات وتجارياً لأننا في النهاية نرغب في التواصل مع الجمهور السينمائي".

وقال علاء كركوتي وماهر دياب، الشريكان في توزيع الفيلم "عرض الفيلم في دور العرض المصرية جزء من استراتيجيينا لصنع ساحة سينمائية متنوعة تضم أفلام من جنسيات عربية مختلفة وتتناول قصص من أنحاء العالم العربي".

ويأتي العرض التجاري في مصر بعد أيام من إعلان صناع فيلم الحارة عن العرض الأول للفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن مشاركته فعاليات النسخة 26 من مهرجان الفيلم العربي في سان فرانسيسكو (11 - 20 نوفمبر)، وذلك يوم الأحد 13 نوفمبر الساعة 8:30 مساءً (جرينتش -7) في مسرح نيو بارك واي.

كان الفيلم قد انطلق مؤخراً في جولة من العروض التجارية عربيًا في الإمارات، وفي موطنه بالأردن، كما عُرض في 21 دار عرض في المملكة العربية السعودية ومن المنتظر أن يصدر في باقي الدول العربية قريباً.

تدور أحداث فيلم الحارة في حي تحكمه النميمة والعنف في شرق عمّان، حيث يقوم شاب مخادع بالمستحيل ليكون مع حبيبته، لكن والدتها تقف عائقاً أمام اكتمال قصتهما، وعندما تلتقط كاميرا شخص مبتز مقطعاً مصوراً لهما في وضع حميمي، تلجأ الأم في الخفاء إلى عصابة لتضع حداً لما يحدث، لكن الأمور لا تجري كما خُطط لها.

وكان فيلم الحارة قد حصل على جائزة الجمهور وتنويه خاص من مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى من مهرجان الفيلم الدولي الأول في أنوناي بفرنسا، وترشح لـ 4 جوائز في جوائز النقاد للأفلام العربية التي يقدمها مركز السينما العربية على هامش فعاليات الدورة الحالية من مهرجان كان. كما شارك في العشرات من المهرجانات الدولية، ومن أبرزها مهرجان لندن السينمائي ومهرجان روتردام السينمائي الدولي، وشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي.

وكان مشروع فيلم الحارة قد فاز بجائزة لجنة التحكيم لبرنامج صناعة الأفلام Eastern Promises ضمن فعاليات مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بالتشيك، وحصل أيضاً على جائزتين من ملتقى القاهرة السينمائي للأفلام الروائية في مرحلة ما بعد الإنتاج ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. كما تلقى الفيلم دعم من صندوق الأردن لدعم الأفلام التابع للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، ومؤسسة الدوحة للأفلام (قطر)، ومعمل مهرجان البحر الأحمر السينمائي لتطوير الأفلام (السعودية). وخلال مرحلة التطوير نال مشروع الفيلم مساندة كل من ورشة EAVE للمنتجين، وورشة راوي لكتاب السيناريو، وملتقى دبي السينمائي، ومنتدى سورفند لترويج الأفلام التابع لـصندوق النرويج لدعم سينما الجنوب.

فيلم الحارة من تأليف وإخراج باسل غندور، وبطولة عماد عزمي، بركة رحماني، منذر رياحنة، ميساء عبد الهادي، نادرة عمران ونديم ريماوي.

باسل غندور شارك في تأليف وإنتاج فيلم ذيب الذي ترشح لجائزة أفضل فيلم أجنبي في كل من حفل توزيع جوائز الأوسكار والبافتا، كما فاز بجائزة البافتا لأفضل عمل روائي أول سنة 2016، فيلم الحارة هو تجربته الإخراجية الأولى.