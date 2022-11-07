نور النبوي و حبيبة مرزوق و أحمد داش وأمير المصري سفراء مبادرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 02:35 مساءً - تشارك المبادرة العالمية للأمم المتحدة في مصر «شباب بلد» في الدورة 27 لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «قمة المناخ» في شرم الشيخ، ممثلة بعدد من سفراء المبادرة لتعزيز التوعية بقضايا التغير المناخي لدى الشباب، وابراز دورهم المهم في التعامل مع قضية التغير المناخي، وتسليط الضوء على مشاريع شبابية ريادية لها علاقة بالمناخ.

ويعقد المجلس الاستشاري لمبادرة الأمم المتحدة العالمية في مصر «شباب بلد» اجتماعه الأول يوم الإثنين (7 نوفمبر) على هامش قمة المناخ في شرم الشيخ، وذلك في بداية ممارسة مهامه كجهة مسؤولة عن القرارات الإستراتيجية الخاصة بالمبادرة التي تمثل أول شراكة في مصر بين القطاعين الحكومي والخاص والشباب.

ويشارك أربعة من سفراء «شباب بلد» في جلسات وفعاليات مختلفة أثناء المؤتمر، وهم (حسب الترتيب الهجائي) أحمد داش وأمير المصري وحبيبة مرزوق ونور النبوي.

وسيحضر سفراء «شباب بلد» اﻻجتماع الأول للمجلس اﻻستشاري للمبادرة.

وإلى جانب ذلك، يشارك السفراء في جلسة «منتدى شباب العالم» التي تستعرض دور مبادرة «شباب بلد» في تعزيز الوظائف الخضراء في مصر. ويحضر الجلسة الرئيس التنفيذي للمبادرة العالمية للأمم المتحدة Generation Unlimited الدكتور كيفن فري، والدكتورة اورميلا ساركر المدير العالمي للبرامج بالمبادرة، والدكتورة غادة مكادي مدير عام الشراكات بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» ومدير مبادرة «شباب بلد».

وسيدير سفير «شباب بلد» أحمد داش جلستين أحدهما عن تأهيل الأطفال والشباب كشركاء في مكافحة التغير المناخي، ويتم خلالها استعراض تقرير مصر للأمم المتحدة عن المساهمات المحددة وطنيا للحد من التغير المناخي.

وتستعرض الجلسة الثانية تقريرين، أحدهما هو أول تقرير عن مصر بموجب مؤشر اليونيسف لمخاطر المناخ على الأطفال، في حين يتناول التقرير الآخر تأثر الأطفال بموجات الحر من منظور عالمي.

ومن جانبها، ستدير سفيرة «شباب بلد» حبيبة مرزوق جلسة مشتركة بين اليونيسف ومنظمة العمل الدولية عن المهارات اللازمة للالتحاق بالوظائف الخضراء والمبادرات المصرية في هذا المجال مع استعراض تجارب عالمية.

وسيدير سفير «شباب بلد» نور النبوي جلسة تستعرض الحلول المبتكرة لمخاطر التغير المناخي، والتي أنجزها مخيم تدريب نظمه برنامج الأمم المتحدة الانمائي في الغردقة على مدى 6 أسابيع لشباب من مختلف أنحاء أفريقيا.

وعلى هامش مشاركتهم في قمة المناخ في شرم الشيخ، سيقوم سفراء «شباب بلد» بزيارات ميدانية لمشاريع ريادية في منطقة سيناء تتعلق بالمناخ ويتولى تشغيلها شباب، بهدف تسليط الضوء على الفرص المتاحة لرواد الأعمال في هذا المجال.

وقالت الدكتورة غادة مكادي مدير عام بمنظمة اليونيسف ومدير مبادرة «شباب بلد» إن " الشباب منوطون بقضية التغير المناخي كمسؤولين عن المستقبل، ومن المهم جدا مشاركتهم في مؤتمر المناخ كأصحاب قضية، وأن يكون لهم دور فعال وتواجد في المؤتمر."

وأضافت أن "المشاركة في قمة المناخ تتوافق تماما مع رؤية مبادرة «شباب بلد» لتعزيز التوعية بقضايا المناخ المختلفة بين الشباب، والمشاركة في وضع الاستراتيجيات المستقبلية للتعامل مع تغير المناخ."

وتطمح مبادرة «شباب بلد»، التي أطلقت، في يناير الماضي أثناء منتدى شباب العالم الذي عقد في شرم الشيخ تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لأن تكون المنصة الوطنية المستدامة للشباب وللشركاء متعددي الأطراف الذين يعملون معاً لضمان حصول الشباب في مصر، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 24 عامًا، على فرص في التعليم والتعلم، من خلال كسب المهارات اللازمة والتي تؤهلهم لسوق العمل و ريادة الاعمال، وأن يكون لهم مشاركة إيجابية في المجتمع بحلول عام 2030.