المتحف القومي للحضارة المصرية ينظم فعالية فنية تحت عنوان تراث الفيوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 01:32 مساءً - ينظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، على مدار يومين، فعالية فنية تحت عنوان تراث الفيوم، وذلك ضمن فعاليات تراث المحافظات والتي ينظمها المتحف بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمحافظة الفيوم.

ومن جانبها قالت الأستاذة نانسى عمار أخصائي تراث أول وتواصل حضارى، أن الفعالية تضمنت عدد من الورش الفنية التفاعلية عن الحرف اليدوية التي تشتهر بها محافظة الفيوم والمتوارثة عبر الأجيال وتعريفها للمشاركين من الجمهور كصناعة الفخار والتي تشتهر بها قرية تونس، وفخار الحفره الذى يشتهر بانتاجه وادى النزلة، وورشة فنية عن صناعة السجاد اليدوى باستخدام النول، وكيفية استخدام منتجات النخيل فى صناعة منتجات يدوية طبيعية كاشغال الخوص.

وأضافت الأستاذة منار حسن أخصائى تراث أول وتواصل حضارى، انه تم أيضا تنظيم معرضا للصور الفوتوغرافية، لمجموعة من أعمال الفنانين والتي تعرض أبرز المشاهد عن تراث الفيوم، من بينها معرض فرصة أخرى للفنان محمد النوبى والذي يقدم بورتريهات الفيوم، بالإضافة إلى عرض ماكيت خشبي للساقية كواحده من أهم معالم تراث الفيوم.

واختتمت الفعالية بعرض فنى لفرقة عرب الفيوم، وسط حضور جماهيري، حيث أبدى الزائرين سعادتهم بمشاهدة الفنون الشعبية والالات الموسيقية التى يزخر بها تراث الفيوم، والورش الفنية المقامة، وقد حرص المتحف على تقديم شهادات التقدير لجميع الفنانين المشاركين بالفعالية، وذلك تقديرا لما قدمه بهدف إثراء المعرفه لدى الجمهور بالتراث والموروثات المصرية

وقد شارك في تنظيم الفعاليات الدكتور معتز أحمد محمد مدير عام السياحة بالفيوم، والأستاذ محمود كامل عبدالغني باحث سياحي بالهيئة ونخبه من الفنانين ومبدعى الحرف التراثية .