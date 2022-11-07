عفاف شعيب تكشف حقيقة رغبتها في الزواج من أحمد ذكي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 01:32 مساءً - تحدثت الفنانة عفاف شعيب، عن علاقتها بالنجم الراحل أحمد زكي، خلال استضافتها في برنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي.

وكشفت عفاف شعيب، خلال الحلقة حقيقة رغبتها في الزواج من أحمد زكي، قائلة: "أحمد كان بيصعب عليا في المعهد، كان في ناس كتير بتنبذه، وأستاذ كبير قال له روح أشتغل في ورشة، فكان دايما يقعد على جنب ويعيط".

وأضافت: "طول الأربع سنين في المعهد كنا قاعدين جنب بعض، ولقيته غلبان ودايما قاعد لوحده، فطلبت منه يقعد معانا، وانضم لنا وغنى موعود كاملة كأنه عبد الحليم حافظ".

وردا على سؤال هل حدث إعجاب به من طرفك؟ قالت: "إعجاب بمعنى حب محصلش، لكن هو كان دايما يقول نفسي أتجوز واحدة زيك، أنا كنت بعامله كأخ ولم أفكر في الزواج منه".

وتحدثت عفاف شعيب خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي عن مذكرات أحمد زكي قائلة: "هيثم الله يرحمه قاللي بابا كتب عنك في مذكراته، إنك ساعدتيه وتحديتي ناس عشان ياخد حقه ويمثل".