غدا.. ”الأعلى للثقافة” ينظم مائدة مستديرة بعنوان المثقفون والإعلام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 01:32 مساءً - تنظم لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها الدكتور جمال الشاعر، مائدة مستديرة بعنوان "المثقفون والإعلام"، وذلك في السادسة مساء غد الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر، بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة؛ وبأمانة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ والكاتب محمد ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية.

يدير المائدة: الدكتور جمال الشاعر الإعلامي الكبير ومقرر لجنة الإعلام، ويشارك فيها: أحمد الجمال الكاتب والمفكر الكبير، وإيناس جوهر الإعلامية الكبيرة ورئيسة الإذاعة سابقا، وسوزان حسن الاعلامية ورئيس التليفزيون سابقا، وشريف الشوباشي الكاتب والمفكر، ونجوى إبراهيم الإعلامية، والدكتور هشام عزمي أستاذ علم المعلومات والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ويوسف القعيد الكاتب والروائي الكبير.