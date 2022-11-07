الخميس المقبل.. حسين فهمي ضيف الموسم الثالث من ”حبر سري”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 01:32 مساءً - يحل الفنان حسين فهمي، ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم، في ثامن حلقات الموسم الثالث من برنامج حبر سري، المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس، وذلك يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

ويتحدث حسين فهمي، عن اتهامه بالاعتماد على وسامته أكثر من موهبته، ويعلق على حملة التنمر التي تعرضت لها النجمة ميرفت أمين.

ويكشف حسين فهمي، خلال عن رأيه في محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي السابق.

وأوضح كواليس علاقته بالزعيم عادل إمام وبالنجم الراحل محمود عبد العزيز، كما كشف عن السبب وراء شائعة بخله.

يذاع برنامج حبر سري بموسمه الثالث على قناة القاهرة والناس، يومي الخميس و الجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، مستضيفة العديد من نجوم الفن والرياضة بمصر والوطن العربي.