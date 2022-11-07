وزيرة الثقافة تفتتح الفعاليات الفنية المقامة علي هامش قمة المناخ بشرم الشيخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 11:27 صباحاً - وسط حشد كبير من ضيوف مصر بمؤتمر قمة المناخ COP 27، الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ، في الفترة من ٦ إلى ١٨ نوفمبر الحالي، شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، افتتاح فعاليات الأنشطة الفنية على مسرح السلام، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الدكتورة نهلة إمام مستشار وزير الثقافة للتراث الثقافي غير المادي، وعدد من قيادات وزارة الثقافة، ومحافظة جنوب سيناء والهيئة العامة لقصور الثقافة.

حيث قدمت فرق التنورة التراثية فقرات "التحميلة" و "الصوفي" و "الاستعراضي"، بورسعيد للفنون الشعبية "السمسمية"، العريش للفنون الشعبية "الدبكة"، الحرية للفنون بالإسكندرية "بنات بحري"، "وتحيا مصر"، وعلي مسرح السوق السياحي القديم قدمت فرقة سوهاج للفنون الشعبية استعراض "التحطيب"، "الصيادين"، "سمسميتى"، وفاصل غنائي للفنان ماهر كمال، ورقصة "الضمة" لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية.

سبق ذلك في السادسة مساء ديفيليه فني بالممشى السياحي بخليج نعمة، تضمن فقرات فنية لثماني فرق فنون شعبية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة التي قدمت لمحات عن تراث عدد من المحافظات المصرية وهي فرق: الحرية والشرقية وأسوان وبورسعيد والعريش والإسماعيلية وسوهاج وفرقة التنورة للفنون التراثية.