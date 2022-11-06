9 نوفمبر.. عرض فيلم «Black Panther2» بالسينمات المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - تستعد استديوهات «مارفل» الترفيهية لطرح الجزء الثاني من فيلم المغامرة «Black Panther: Wakanda Forever» في السينمات المصرية يوم الأربعاء المقبل.

يستكمل الجزء الجديد مغامرات واكاندا، مستكشفًا العديد من أسرار وشخصيات العالم، بجانب المصير الجديد المرتقب لهذه الأمة.

دارت أحداث الجزء الأول في إطار تشويقي حول شخصية «تشالا»، الذي يحاول الدفاع عن مملكته والتي تسمى «واكندا»، من مجموعة من الأعداء داخل وخارج البلاد، ويشارك في بطولته: شادويك بوسمان، لوبيتا نيونجو، مايكل بى جوردن، أندى سيركس، مارتن فريمان، فوريست ويتكر، والقصة مستوحاة من قصص الكوميك بوك لـجاك كيربى وستان لي.