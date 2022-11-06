للكبار فقط .. دخل على جارته ولقاها مستنياه بدون هدوم فهجم عليها بقوة ومارس معها المضاجعة.. وهكذا كانت النهاية صادمة !!

الرياض - محمد الاطلسي - للكبار فقط مشهد محذوف في السينما المصريه تحول المشهد الي حقيقه من كثره التعب والمخرج اكمل المشهد من اجل المتعه اقوي مشهد بين عادل امام ويسرا.. من فيلم بوبوس

يعتبر الفنان عادل امام من أنجح الفنانين في تاريخ السينما المصريه التي قدمت العديد من الأعمال الدرامية الكبيرة، وقدم ثنائي بين الفنانة يسرا وعادل امام الكثير من الأعمال الدرامية الكبيرة وشاركت يسرا عادل امام الكثير من المسلسلات، وفي بعض المشاهد التي كانت بين يسرا وعادل امام كان لا يتقبلها المشاهد ما عرضهم لانتقادات لاذعة.

دراما الفيلم تدور بشكل أساسي حول الصراع الطبقي لكنه هذه المرة بين الطبقة التي استطاعت أن تحقق ثروات طائلة من خلال الأعمال البسيطة وأثرها على المجتمع وقوة نفوذها الذي منحه لها المال وتعاملها مع هذا النفوذ.

أما حلاوة العنتبلي والذي يقوم بدور الفنان صلاح نظمي فهو والد نورا الذي يعمل على تلفيق قضية رشوة لوالد كمال حتى ينهي على قصة الحب، إلا أن كمال يحاول طوال أحداث الفيلم إثبات براءة والده.

▪︎فيلم الإنس والجن

من الممكن أن نقول أن هذا الفيلم يعتبر من الأفلام التي استطاعت أن تسكن ذاكرة جيل بأكمله، وبرغم من بساطة الخدع السينمائية أو من الممكن أن نقول ضآلة الخدع السينمائية إلا أنها كانت تستطيع أن تسبب الرعب للمشاهدين.

فيلم الإنس والجن من بطولة عادل إمام، يسرا، عزت العلايلي، أمينة رزق، وتأليف محمد عثمان، أما الإخراج فهو لمحمد راضي، وقد تم إنتاج الفيلم عام 1984.

من الممكن أن نقول أن هذا الفيلم يعتبر من أوائل الأفلام العربية التي حاولت أن تخرج عن السياق الدرامي المعتاد، وحاول أن يخترق عالماً قلما تم اختراقه في السينما المصرية، إنه عالم الحان وعلاقته بعالمنا الآدمي.

تدور قصة الفيلم حول دكتورة فاطمة وهي التي تعود بعد حصولها على الدكتوراه من دولة أوروبية وتقودها الصدفة إلى التعامل مع جلال، وهو الرجل الذي يخترق حياتها ويستطيع أن يعرف الكثير من المعلومات عنها، لتكتشف بعد ذلك أن جلال ليس من الم الإنس لكنه جن وقع في عشقها.