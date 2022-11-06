منطقة آثار الأهرامات والمتحف المصري بالتحرير يستقبلان رئيس دولة فنزويلا وأسرته

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 05:29 مساءً - في إطار توافد الزيارات الرسمية على مختلف المواقع الأثرية والمتاحف المصرية بالقاهرة على مدار اليوميين الماضيين وحرص ضيوف مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 المنعقد في شرم الشيخ، على زيارتها، استقبلت منطقة الأهرامات الجيزة السيد نيكولاس مادورو موروس رئيس دولة فنزويلا وأسرته وكان في استقبالهم الأستاذ أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم والذي اصطحبهم خلال جولتهم بالمنطقة.

وقد شملت الزيارة الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وأبو الهول، حيث حرص الضيوف على التقاط الصور التذكارية مع السائحين تخليدا لهذه الزيارة، معربين عن سعادتهم البالغة بها وعن انبهارهم بالحضارة المصرية.

وعقب انتهاء الزيارة توجه الرئيس الفنزويلي والوفد المرافق له إلى المتحف المصري بالتحرير لزيارة قاعات المتحف المختلفة، وخاصة مجموعة الملك توت عنخ آمون حيث حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع القناع الذهبي.