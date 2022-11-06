توصيات بتضمين الذكاء الاصطناعى فى المناهج التعليمية

توصيات بتضمين الذكاء الاصطناعى فى المناهج التعليميةأوصت حلقة نقاشية خاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعيفي مصر بضرورة الاهتمام بنشر ثقافة الذكاء الاصطناعي في المجتمع المصري مع تضمين الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية لبناء أجيال من الشباب تنسجم مع التطورات الكبيرة التي يشهدها العالم.

وأكد المتحدثون خلال الحلقة النقاشية التى عقدت ضمن فعاليات النسخة الثامنة من قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال التي انطلقت أمس بمكتبة الإسكندرية- أن مجال الذكاء الاصطناعي ملىء بالفرص التي يمكن لرواد الأعمال وأصحاب المواهب والمبتكرين الاستثمار فيها في جميع المجالات بالأخص خدمة القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة والطاقة والمياه والرعاية الصحية والتعليم والقطاع المالي وغيرها.

وقال يحيي مجاهد؛ الخبير فى مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال طب الأسنان، إن قطاع الصحة استفاد كثيرا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التشخيص ومساعدة الأطباء في اتخذ القرار السليم وإصرار العلاج المناسب؛ مشيرا إلى أن نجاح تطبيق تقنيات حديثة لتشخيص أمراض ومشكلات الأسنان وتصميم التركيبات.

وقال ماركو رزق الخبير فى مجال البرمجيات، إن الذكاء الاصطناعي سيخلق العديد من الوظائف من أصحاب المواهب للشباب خاصة في البرمجة ودعم أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في مختلف المجالات.

وقال كريم على الخبير في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي لدعم المزارعين، إن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاتزال في بدايتها لكنها قادرة على ترك أثر إيجابي جدا في السوق المصري وتحسين وتطوير جميع القطاعات .

وقال محمد الدلال المدير التنفيذي لتكني أن الذكاء الاصطناعي سيضيف ما يعادل 16 تريلون دولار على اقتصاد العالم خلال السنوات القادمة، وسيقود الذكاء الاصطناعي النمو الاقتصادي عبر قيامه بالمهام والوظائف التي يقوم بها البشر حالياً، ولكن بشكلٍ أسرع وأرخص وأكثر دقّة مضيفا ان هدف تكني هو تعزيز نمو الشركات الناشئة في هذا القطاع الحيوي.

(اليوم السابع)

