ختام فعاليات ملتقى النيل الدولي للفنون التشكيلية بالأقصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - اختتمت بمدينة الأقصر فعاليات ملتقى النيل الدولي للفنون التشكيلية، تحت رعاية الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، ضمن احتفالات مصر بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر يوم 4 نوفمبر 1922، بافتتاح معرض "توت عنخ آمون" للفنون التشكيلية.

وقال الفنان التشكيلي محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون ومنظم الملتقي - في بيان اليوم /الأحد/ - إن الـ 30 فنانا المشاركين من 6 دول (روسيا ، أوكرانيا ، بيلاروسيا والسودان ، الأردن ، بالإضافة إلى مصر) حاكوا في أعمالهم الفنية مقبرة توت عنغ آمون وكنوزها، مشيرا إلى أن معرض الختام أقيم على ضفاف النيل تحت اسم معرض "توت" بعرض اللوحات الفنية المميزة .

وألقى العالم الأثري الدكتور زاهي حواس عدة محاضرات عن تاريخ إكتشاف مقبرة الملك توت عنخ أمون في الذكرى 100 لاكتشافها، بحضور مسؤولي السفارة الأمريكية والبريطانية وضيوف الأقصر من حول العالم.

كما تفقد زاهي حواس ووزير السياحة والآثار السابق الدكتور خالد العناني، جولة في معرض الفن التشكيلي، خلال فعاليات الملتقي، وأشادوا بالأعمال الفنية التي تم إنجازها.