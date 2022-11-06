طرح برومو فيلم My Father Muhammad Ali

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 02:28 مساءً - طرحت الشركة المنتجة لفيلم السيرة الذاتية محمد على كلاى والذى يحمل اسم My Father Muhammad Ali، البرومو الرسمي وذلك تمهيدا لعرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويكشف الفيلم بعض التفاصيل الحيايتة عن محمد على كلاي، كما يتطرق إلى حياته العملية ومسيرته الرياضية الهائلة، والعمل من إخراج تشاد آي فيردى.

التقى محمد علي بزوجته الأولى سونجي روي وتزوجا في 14 أغسطس 1964، وكانت اعتراضات روي على آداب الإسلام في ملابس المرأة قد ساهمت في انهيار هذا الزواج، فتم الطلاق في 10 يناير 1966 وهو في الخامسة والعشرين من عمره.

ثم تزوج محمد علي بعد ذلك من بيلندا بويد في يوم 17 أغسطس 1967، وأسلمت بيلندا بعد الزواج، وأصبح اسمها خليلة علي، مع أن عائلتها وأصدقاءها القدامى ظلوا ينادونها باسم بيلندا.

ثم تعرف محمد علي على امرأة تدعى فيرونيكا بورش في عام 1975، وفي صيف عام 1977, انتهى الزواج الثاني لمحمد علي وتزوج من فيرونيكا، وخلال فترة الزواج، أنجبا طفلة اسمها هناء، كما أنجبا طفلة أخرى اسمها ليلى في ديسمبر 1977، ولكن تم الطلاق بينهما في عام 1986.

وفي 19 نوفمبر 1986 تزوج محمد علي بيولندا علي بعد معرفة بدأت منذ عام 1964 في لوزيفل حيث كانت والدتاهما صديقتان مقربتان، وتبنيا طفلًا واحدًا اسمه أسعد.

زواج بمراسم إسلامية

كما أن محمد علي تزوج مرتين حسب المراسم الإسلامية أثناء فترة زواجه مع "بيلندا بويد" إلا أن الزيجتين كانتا غير معترف بهما قانونيا لأن تعدد الزوجات غير قانوني في الولايات المتحدة الأمريكية، إحدهما كان سنة 1974 من "واندا بولتون" التي أصبحت تدعى فيما بعد "عائشة علي" وأثمر هذا الزواج ببنت تدعى "خالية" في نفس السنة، أما الزواج الآخر فقد كان مع "باتريكا هارفل" وأنجبا سنة 1972 بنتا تدعى "ميا".