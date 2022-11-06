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ضمن مشاركات وزارة الثقافة بقمة المناخ ..ديفيلة يومي بالممشي السياحي وعروض تراثية...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - أكدت أ. د نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على حرص الوزارة في اظهار الجانب الثقافي والتراثي والفني لضيوف مصر خلال قمة المناخ بشرم الشيخ .

وقالت وزيرة الثقافة إن الفعاليات تتضمن ديفيله يومي في السادسة مساء بالرقصات والأزياء التراثية لعدد 8 فرق تابعة للهيئة العامة قصور الثقافة من مختلف المحافظات وذلك بالممشي السياحي لإظهار القوي الناعمة لمصر من خلال الفنون التراثية .

واضافت وزيرة الثقافة أنه عقب الديفيليه تبدا فرق قصور الثقافة في تقديم فنونها واستعراضاتها علي مسارح " جرين زون ، مسرح السلام ( الممشي السياحي الجديد)، مسرح الأيقونة ، مسرح السوق القديم ".

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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