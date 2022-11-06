هيئة الشارقة للكتاب و”لقاء ريميني” الإيطالية تبحثان فرص إطلاق مبادرات ثقافية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - بحث أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب خلال لقائه برنارد شولز رئيس مؤسسة "لقاء ريميني" الإيطالية المعنية بتعزيز الصداقة بين الشعوب فرص التعاون على ضوء مذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة الشارقة للكتاب في 2021 مع "لقاء ريميني" التي تعد من أبرز المراكز الثقافية والحوارية في أوروبا وتدير حوارات استراتيجية بين المؤثرين في عالم الفكر والأدب.

حضر اللقاء الذي عقد خلال فعاليات معرض الشارقة للكتاب بمركز أكسبو الشارقة خولة المجيني المنسق العام لمعرض الشارقة الدولي للكتاب والدكتور وائل فاروق أستاذ الأدب العربي بالجامعة الكاثوليكية بميلانو.

واستعرض اللقاء مجالات العمل المشترك بين الجانبين من خلال المعارض والمنصات والمؤسسات الثقافية في الشارقة وإيطاليا وتبادل المشاركات في كل من معرض الشارقة الدولي للكتاب ولقاءات ريمني السنوية كمنصتين لاستضافة المبدعين والمفكرين والأدباء والفنانين إلى جانب بحث إطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز الحوار والتواصل الثقافي الإماراتي الإيطالي والأوروبي وفتح جسور التعاون بين الأدباء والمثقفين والمترجمين بين الجانبين.

وقال سعادة أحمد العامري جاء اللقاء مع رئيس مؤسسة (لقاء ريميني) الإيطالية والشارقة تستضيف إيطاليا كضيف شرف في معرض الشارقة الدولي للكتاب في تجسيد لدور الإمارة المستمر في مد جسور التواصل مع العالم من خلال كبرى منصاتها وفعالياتها في إطار حرص الهيئة على استلهام رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تعزيزاً لجهود الحوار الحضاري بين الثقافتين العربية والعالمية.

وأضاف: “بحثنا في اللقاء إمكانية زيادة فرص التعاون والتنسيق مع الجانب الإيطالي تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة في وقت سابق من العام الماضي بين هيئة الشارقة للكتاب ومؤسسة لقاء ريمني وإمكانية إطلاق مبادرات جديدة لتطوير آليات التواصل الثقافي بين المؤسسات الإبداعية ذات الصلة بإنتاج المعرفة في الإمارات وإيطاليا وأوروبا”.

ورافقت خولة المجيني برنارد شولز في جولة تفقد خلالها عدداً من الأجنحة ودور النشر المشاركة وكان أبرزها الجناح الإيطالي ضيف شرف الدورة الـ41 من المعرض حيث اثنى على البرنامج الثقافي الذي تقدمه خلال مشاركتها والذي من شأنه أن يساهم في تعزيز الحوار الثقافي بين الإمارات وإيطاليا.