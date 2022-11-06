وفاة مطرب الراب العالمى ”آرون كارتر” فى ظروف غامضة.. تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - عثرت شرطة لوس أنجلوس على جثمان مطرب الراب العالمى آرون كارتر متوفيا بمنزله وتحديد داخل الحمام.

وكشفت شرطة لوس أنجلوس عن أن آرون كارتر وجد ملقيا على الأرض بمنزله وحتى الآن لم يتم الكشف عن أسباب الواقعة أو ما إذا كان هناك شبهة جنائية ام لا.

يعد آرون كارتر أحد النجوم المبدعين فى اغانى الراب وقدم عديد من الأغاني التي تنال اعجاب جمهوره.

ويعد آرون كارتر البالغ من العمر 39 عاما قد تعرض من قبل إلى أزمة فى حياته حيث القى القبض عليه بتهمة القيادة تحت تأثير الماريجوانا وحيازتها وذلك فى عام 2017.

ونقلت شبكة "إيه. بي. سي نيوز" عن مكتب قائد شرطة هابرشام كاونتي قوله إن الاثنين اعتقلا في ولاية جورجيا مساء أمس، السبت. وقالت تقارير أخرى إنه تم إيقاف كارتر لقيادته السيارة بتهور.

وكان كارتر قال أمس على "تويتر" قبل القبض عليه إنه سيلغي حفلا مقررا في كانساس سيتي بسبب "مسائل تتعلق بالنقل".

وكارتر هو الأخ الأصغر لنيك كارتر، العضو السابق في فريق "باك ستريت بويز" الغنائي الشهير.

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