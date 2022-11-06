هشام خرما يكشف تفاصيل موسيقى قمة مؤتمر المناخ cop27

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - يُشارك الموسيقار هشام خرما في مؤتمر المناخ COP 27، والذي ينطلق في الفترة ما بين 6 وحتى 18 نوفمبر المقبل، تحت رعاية وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة يونيسيف.

وقام هشام خرما بتأليف المقطوعة الموسيقية لافتتاحية قمة مؤتمر المناخ cop27، من خلال الشركة المنظمة GCM، وبالاتفاق مع وزارة البيئة والأمم المتحدة، وبعدها تم الاتفاق ووضع المقطوعة الموسيقية، والتي تمثّل البصمة الموسيقية لاحتفاء مصر باستضافة مؤتمر المناخ COP 27، بجانب الموسيقى التصويرية لفيلم المؤتمر الافتتاحي.

وقال هشام ،أن المقطوعة الموسيقية مدتها 3 دقائق، مشيرا إلى أن الموسيقى أوركيسترالية تبث الأمل، والأصوات تأخذ طابع عصري وعالمي، ولكن في نفس الوقت ممزوجة بـ الآلات الموسيقية الشرقية والعربية مثل العود والكولة.

وعبّر هشام عن سعادته بالمشاركة في الموسيقى التصويرية لمؤتمر المناخ COP 27، قائلا: إنه فخر لأي حد المشاركة في مؤتمر عالمي زي ده، خاصةً في الدورة اللي بتستضيفها مصر".

وتابع خرما: "حاولت أحقق مزيكا عالمية ولكن في نفس الوقت يكون فيها بصمة مصرية، فاستخدمت آلة العود والكولة عشان آدي طابعنا العربي".

وشارك في المجموعة الموسيقية لهشام خرما مجموعة عازفين من مصر، وتم تسجيل الوتريات خارج مصر والصوت مع المطربة العالمية كلارا سوليس - Clara Sorace والتي قدمت الموسيقى التصويرية الغنائية للعبة الشهيرة Assassin’s Creed Valhalla، وشاركت أيضًا بصوتها في العديد من الإعلانات الرسمية مثل مسلسل La Casa de Papel.