إيناس عز الدين تكشف تفاصيل مرضها

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 نوفمبر 2022 02:29 مساءً - تعرضت المطربة إيناس عز الدين لأزمة صحية بدأت قبل أسبوعين، ونقلت على أثرها لأحد المستشفيات منذ يومين.

وكتبت إيناس عز الدين عبر صفحتها على "فيسبوك": "مساء الخير أصدقائي الأعزاء ربنا وحده الأعلى والأعلم إني بكتب بالعافية بس كان لازم أطمن وأشكر كل إنسان سأل عليا، أنا من حوالي أسبوعين كنت اتفاجئت بنزول حصى كبيرة متفتتة وتوقعت إن لو فيه حصوة في الكلى إنها خلاص اتفتت ونزلت لوحدها، لحد من 3 أيام ظهر ألم شديد في جنبي اليمين والشمال وكنت باخد حقن مسكنة علشان أقدر أنزل أروح شغلي، وقولت ممكن تغيير الجو أو برد في عضمي لحد أول إمبارح الفجر لقيتني حرفياً بصرخ وببكي وبعض في الفرش من شدة الألم لدرجة خلتني أعتقد إنها الزايدة وبتنفجر".

وأضافت: "وأنا بالذات مش بصرخ وأبكي بسهولة مهما كانت شدة الألم لأني تعودت على العمليات وحاجات كتير فعلشان أوصل للمرحلة دي كان الألم بشع، نزلت بوست أسأل فيه عن مستشفى كويسة قريبة من الحدائق، ناس كتير كتر ألف خيرهم ربنا يجازيهم خير رشحولي مستشفى عظيمة بمعنى الكلمة، روحت هناك وبالأشعة المقطعية والسونار والتحاليل اكتشفنا سبب اللي أنا فيه".

وتحدثت إيناس عن تفاصيل حالتها الصحية، قائلة "أولاً بعد ٣٥ سنة عايشاهم في الدنيا اكتشفت إن الكليتين ملتصقين، نوع من أنواع التشوهات في الكلى اسمه الكلى الحذوية أو حدوة الحصان، المشكلة إن أي شيء بيصيب الكلية دي بتتأثر بيه التانية وده اللي خلى الألم مضاعف ولا يحتمل، اكتشفت طبعاً وجود حصوات ونسبة صديد كبيرة جداً عملت التهابات شديدة جداً في الكلى والمثانة وإنسداد بولي وحرارة تخطت ٤١ مش بتنزل بالخوافض ورعشة متواصلة، لدرجة اني فقدت الإدراك وكنت في مرحلة خطر والحالة حرجة جداً فضلت في الطوارئ لحد ما جه الدكتور الاستشاري وشافني وأمر بوضعي ٣ أيام تحت الملاحظة بدون حركة نهائياً مع أخذ المحاليل والمضادات الوريدية، بسبب الخوف من نقل عدوى بكتيرية توصل للدم لأن مستوى الالتهاب كان بقى أكتر من سيء بمراحل وحصل انسداد، وبصراحة ما قدرتش افضل في المستشفى لأني مش برتاح وحالياً أنا في بيتي بكمل العلاج في البيت دعواتكم".

وأكدت إيناس أن حالتها الصحية تسببت في اعتذارها عن إحياء أكثر من حفل بعدد من الفنادق، وكذلك ندوة كان من المقرر أن تحضرها في أحد المواقع الصحفية "بعتذر طبعاً للجميع بس حقيقي مش ذنبي، شكراً جزيلاً ليكم وأعذروني".