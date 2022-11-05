الادارة العامة للسياحة ترافق ملك تونجا وقرينته في زيارتهم للمنطقة الاثرية بالهرم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 نوفمبر 2022 02:29 مساءً - بناءا علي تعليمات السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمرافقة الوفود السياحية..

قامت الادارة العامة للسياحة صباح اليوم السبت بمرافقة جلالة الملك / توبو السادس - ملك تونجا وقرينته في زيارتهم للمنطقه الاثريه بالهرم وذلك قبل مشاركته في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ وكان في استقباله مدير منطقة اثار الهرم الذي قام بشرح كيفية بناء الاهرامات والعديد من الاسرار التي تحويها منطقة الاهرامات ومنطقة البانوراما وابو الهول.

وقد ابدي جلالة الملك اعجابه بزيارة احدي عجائب الدنيا السبع الاهرامات وقد حرص علي التقاط العديد من الصور التذكارية هو وزوجته بجوار الاهرامات