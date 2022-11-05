“أبو عميرة” يكشف كواليس تصوير مشهد وفاة ماما نونا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 نوفمبر 2022 01:29 مساءً - يظل مسلسل "يتربى في عزو" للنجم يحيى الفخراني والراحلة كريمة مختار، واحدًا من أهم الأعمال الدرامية التي قدمت في الألفية الجديدة، حيث شهد تأثيره أجيال رحلت وآخرى معاصرة، وأبكى معه الكثيرون الذين توحدوا مع شخصية "ماما نونا" وبكوا بعد رحيلها.

كشف المخرج مجدي أبو عميرة كواليس تصوير مشهد وفاة "ماما نونا" في مسلسل "يتربى في عزو" للنجم يحيى الفخراني والذي تم عرضه عام 2007.

وقال أبو عميرة في لقاء مع برنامج "فاكر زمان": "في مشهد وفاة ماما نونا، لو أي مخرج تاني كان هيجيب مخدة ويغطيها، فأنا قولت لمدام كريمة مختار بعد إذنك أنا بحلم أعمل المشهد ده وأنتي موجودة بس بشرط من غير نفس".

وأضاف: "ده من الناحية النفسية كان صعب عليها جدًا إنها تبقى في الموقف ده بس هي وافقت لأنها فنانة عظيمة وكان مشهد مؤثر".

مسلسل "يتربى في عزو" تم بثه لأول مرة خلال رمضان 2007 ويناقش المسلسل شخصية حمادة عزو "يحيى الفخراني"، رجل متعدد الزوجات، شخصية مستهترة بسبب اهتمام والدته "كريمة مختار" الزائد به، ما جعله غير قادر على تحمل المسئولية، فيصطدم بواقع الحياة وبابنة عمه نوال "نهال عنبر" التي تحاول جعله إنساناً منظماً ومسئولاً.