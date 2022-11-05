شاهد.. اعتناق عارضة أزياء فرنسية للإسلام يثير التفاعل على مواقع التواصل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 نوفمبر 2022 01:29 مساءً - أثار مقطع فيديو وصور لعارضة الأزياء الفرنسية، مارين الحيمر، بعد إعلان اعتناقها الإسلام، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي أشهرت خلاله عارضة الأزياء السابقة إسلامها، وسط تفاعل كبير.

ونشرت مارين الحيمر مقطع فيديو على صفحتها في “إنستجرام”، التي يتابعها نحو 1.4 مليون متابع، حول اعتناقها الإسلام وتلقينها الشهادة، معلقة عليه بالقول: “هناك طرق يجب أن تسلكها بمفردك..لا أصدقاء ولا عائلة ولا شريك..فقط انت والله”.

وأضافت “البعض منكم يعرف ذلك ولكن لا يزال الكثيرون يطرحون السؤال، وعلى الرغم من أنني متحفظة تماما في هذا الموضوع، إلا أنني لم أعلنه رسميا..لقد اعتنقت الإسلام قبل بضعة أشهر”.

وأردفت: “أولئك الذين يتابعون حياتي اليومية يعرفون ذلك (قد لا أعلمك شيئا)، ولكن ما هو مؤكد هو أهمية مشاركة هذا الجزء مني، بشكل شخصي وحميمي كما هو الحال مع أولئك الذين أعتبرهم اليوم. اليوم كعائلة ثانية: أنتم!”.

وتابعت: “كما لاحظ الكثيرون، اتسم العام الماضي بالتغيير..في الواقع، راجعت إحساسي بالأولويات وأعدت التفكير في خيارات معينة للحياة، سواء كانت مهنية أو شخصية.. شكرا لكل من يقدرها أو على الأقل يحترمها”.

وشاركت مارين الحيمر صوراً من مختلف مراحل العمرة، وكتبت ما معناه: “لا توجد كلمات قوية بما يكفي للتعبير عن شدة السعادة والعواطف التي نشعر بها في هذه اللحظة بالذات. رحلة روحية أتمنى أن تستمر في الارتقاء وتوجيهي إن شاء الله”، وتوجهت لمتابعيها قائلة: “لا أعرف كيف أشكركم على دعمكم ولطفكم، شكرا جزيلا لكم جميعا”.