تعرف على القناع الجنائزي للملك الذهبي توت عنخ آمون

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 نوفمبر 2022 11:28 صباحاً - تختتم وزارة السياحة والآثار اليوم حملة "100 عام توت عنخ آمون: آثار رائعة" والتى أطلقتها الوزارة عبر مواقعها بمنصات التواصل الاجتماعى المختلفة، احتفالا بذكرى مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبى توت عنخ آمون.

القناع الجنائزى لتوت عنخ آمون هو ختام الحملة التى أطلقتها وزارة السياحة والآثار على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بها، لتسليط الضوء على روائع من مقبرة الملك توت عنخ آمون على مدار الثلاثين يومًا الماضية، احتفالًا بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرته التى لا تزال تُبهر العالم.

يُعد هذا القناع هو الأيقونة المميزة لكنوز الملك الشاب والتى تُعتبر من روائع الفن الأكثر شهرة فى العالم.

صُنع القناع من الذهب المُطعم بالفيروز والعقيق واللازورد والأحجار شبه الكريمة.

يُصور القناع وجه الملك توت عنخ آمون فى صورة أوزوريس، معبود الحياة الأخرى، أما خلفية القناع فمنحوتة بتعويذة للحماية.