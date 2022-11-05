حمو بيكا: سأقدم فن هادف مع عمر كمال وشاكوش

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 نوفمبر 2022 11:28 صباحاً - أعرب مطرب الأداء الصوتي حمو بيكا عن سعادته الكبيرة لانضمام كلا من عمر كمال وحسن شاكوش لتشكيل فريق غنائي قوي يقدم فن هادف للإسعاد الجمهور.

وقال بيكا في بيان صحفي إنه يستعد هذه الأيام للتحضير أغنية جديدة تتحدث عن دروس مدرسة الحياة، وستكون مفاجأة للجمهور وتحمل الكثير من الرسائل الهامة، ويشاركه الغناء كلا من حسن شاكوش وعمر كمال، متمنيا أن تنال إعجاب الجمهور.

وأضاف حمو إنه يسعى للتحقيق هدف الارتقاء بأغنية الأداء الصوتي وتقديم رسائل تفيد المجتمع، وهذا سبب عودته بجانب عمر كمال وشاكوش، مشيرا إنهم اتخذوا عهد سويا بتقديم فنون هادفة تحافظ على سلوكيات أبنائنا.

ومن جانب آخر نشر عمرو كمال على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة تجمعه بكلا من حمو بيكا وشاكوش معلقا "عودة بعد غياب وبعدها قام شاكوش بنشر صورة لهم أيضا قائلا "تفتكرو العودة هتكون عاملو ازاي" وتفاعل معهم الجمهور بفرحة شديدة لانضمامهم مرة أخرى سويا.

جدير بالذكر آخر أعمال الثلاثي حمو وعمرو كمال وشاكوش أغنية تحمل اسم "شمس المجرة" عام 2020 وحققت نسبة مشاهدة مائة وأربعين مليون على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.