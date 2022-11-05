”هتجوزك” لتامر حسني تتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - تصدرت أغنية هتجوزك للنجم تامر حسني، المحتوى الأكثر رواجا على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية هتجوزك تم طرحها يوم الخميس الماضي، وقد تمكنت من تخطي حاجز المليون مشاهدة حتى الآن، وهي أحدث أغنيات تامر حسني، من فيلم بحبك، الذي يعرض في السينمات، وهو أول تجارب تامر حسني الإخراجية.

فيلم «بحبك» من تأليف وبطولة تامر حسني، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد، حمدي الميرغني، مدحت تيخة، هدى المفتي، أحمد عزمي، تميم عبده، سمر محمد متولي، عمرو صحصاح، عاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون.

تدور أحداث الفيلم حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.