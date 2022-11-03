مبيعاته 180 مليون نسخة .. كتاب «الفأر جيرونمو» باللغة العربية بمعرض الشارقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 01:27 مساءً - كشفت الكاتبة الإيطالية إليزابيتا دامى، عن أحدث مؤلفاتها من سلسلة كتب الأطفال "الفأر جيرونيمو ستيلتون"، الذى نشر بالتعاون مع وزارة الخارجية الإيطالية، فيما أطلقت النسخة العربية المترجمة فى اليوم الأول من معرض الشارقة الدولى للكتاب 2022، ضمن الاحتفال بإيطاليا "ضيف شرف" الدورة الحادية والأربعين من المعرض، الذى يعقد تحت شعار "كلمة للعالم".

جاء ذلك، خلال جلسة حوارية مع الكاتبة، أدارتها دكتورة إيدا زيليو غراندى، مديرة المعهد الثقافى الإيطالى فى أبو ظبى، وناقشت إليزابيتا دامى، كتابها الجديد ضمن سلسلة "عجائب إيطاليا"، الذى تخوض فيه شخصية الفأر الكرتونية "جيرونيمو" التى أصبحت بمثابة سفيرا لإيطاليا، وتم بيع ما يزيد عن 180 مليون نسخة من السلسلة بـ 52 لغة، إذ يتعرف الأطفال خلاله على أهم المعالم التاريخية والمعمارية والطبيعية فى مدن إيطاليا المختلفة، فى سياق ممتع، يمزج القصص المكتوبة بالرسوم الكرتونية والتصاميم المرحة.

وأعربت الكاتبة الإيطالية عن سعادتها بإطلاق النسخة العربية المترجمة لكتابها الجديد فى الشارقة، لكونها بيئة تتناسب مع القيم التى تحاول ترسيخها عبر سلسلة "الفأر جيرونيمو"، كتحمل المسؤولية، واحترام الآخرين، والرأفة التى تجعل من العالم مكانا أفضل.

من جهة أخرى، جمعت ورشة العمل "قصص الصندوق السحرى" الأطفال من سن سبع سنوات فما فوق، فى ردهات معرض الشارقة الدولى للكتاب 2022، لتتيح لهم الانطلاق فى خيالاتهم وتوظيفها على شكل مسارح من صناديق صغيرة تنبض بالعجائب.

وقد شارك الأطفال بشغف فى هذه الورشة التى تستضيفها الدورة 41 من معرض الشارقة الدولى للكتاب، ليوفر بذلك مساحة خاصة للصغار عبر ورش عمل تفاعلية يقولون خلالها كلمتهم ويشكلون مخيلاتهم على نحو قصصى مصور، الأمر الذى يسهم فى تنمية مهاراتهم الإبداعية فيما يتعلق بالسرد وصناعة المسارح.

وقالت المسؤولة عن ورشة العمل: "جئنا من إيطاليا، لنشارك فى هذا الحدث الدولى الكبير كضيف شرف، واليوم من خلال ورشة العمل هذه نحاول أن ننقل للأطفال هنا على أرض الشارقة ثقافة السرد القصصى".