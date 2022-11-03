رضوى الشربينى توجه رسالة غامضة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 10:27 صباحاً - وجهت الإعلامية رضوي الشربيني ، رسالة غامضة نشرتها من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت رضوى الشربينى “ ياريت اللي باعنا وخسر دلعنا مايدخلش يفتش في الاكونت بتاعنا ”.

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام السادسةمساءً بتوقيت مصر عبر قناة CBC سفرة.

هي وبس .. برنامج نسائي عربي تقدم من خلاله محتوى مخصص للسيدات وكيفية العناية بمظهرهن، وأن يبدين قويا ترغم العديد من الظروف الصعبة التي يمررن بها.