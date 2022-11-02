انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي ترد على المتنمرين: أنا سمراء وأحلى ناس في العالم السُمر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خرجت المغنية اللبنانية هيفاء وهبي، للرد على حملات التنمر التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة، بعد الصور المتداولة لها من المؤتمر الصحفي، الذي سبق حفلها الأخير بموسم الرياض.وقالت “هيفاء” في مداخلة هاتفية لها مع برنامج “القاهرة اليوم”: “هو عيب إني أكون سمرا؟ هو فعلًا في كدة؟ هو في أحلى من السُمر، بغض النظر أنا سمراء أو لا ده موضوع تاني، ده أحلى ناس بالعالم سُمر، الكلام ده عيب، أنا سمراء فين المشكلة”.

هيفاء وهبي: أنا وحشة شكرًا يا عم

وتابعت: “أنا وحشة شكرًا ياعم شكرًا يا سيدي إنك عايز تعمل ده، أنا طلعت على المسرح وأثبت أنكم أشخاص بتعملوا شوشرة عشان بتغيروا من النجاح، الإنسان اللي واقف على القمة ومش بتطولوه بتنقهروا منه للأسف، والإنسان الفاشل اللي ما بيأثر عليكم نفسيًا بتدعموه لأنه ما بيأثر عليكم، هو في ناس كدة”.