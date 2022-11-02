انت الان تتابع خبر بعد حديثها عن مشهدها في فيلم ديسكو ديسكو.. ميار الببلاوي: الفيلم لا يشرفني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خرجت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، للرد على الجدل الذي أثارته بتصريحاتها الأخيرة حول مشاهدها في فيلم ديسكو ديسكو.جيث نشرت “ميار” عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورًا قالت فيه: “أنا مش هدافع عن نفسي ومش هقول أني صح بس ربنا شاهد أني بتكلم بعفوية ومبعرفش اتخابث ولا قصدى أي إساءة لأي حد من زملائي اللى بحبهم وبقدرهم وبعتز بأى عمل شاركتهم فيه طوال السنين اليى فاتت، وأنا لا عاوزة أجيب سيرة الفيلم ولا المشهد ولا يشرفني ونفسي أنسى والناس تنسى بس معرفش ليه بعد 25 سنة بينبشوا في الماضي في فنانات عاملين مئات الأفلام وفيها مشاهد نسأل الله المغفرة اشمعنى ميار اللى لازم تترجم وتتبهدل وكل اللى عاوز يعمل شو يبقى عليا”.

ميار الببلاوي: مش هطلع في مقابلة تاني إلا لما أعرف طبيعة الأسئلة

وأضافت: “نا برفض كل يوم مقابلات في برامج لكن مروة صبرى أخت زميلتي عبير وبحبهم هما الاثنين غير كده أنا حرمت أي مقابلة غير لما أعرف طبيعة الأسئلة وهركز فى كل كلمة ومش هذكر أسماء ولا مواقف بس الصحفيين واليوتيورز يرحموني من العناوين اللى ملهاش علاقة بالكلام اللى جوه الفيديو”.

واستطردت: “بالنسبة للتريند اللى أنا عاوزة أركبة حد الله أنى أركب التريند بشتيمه الناس ليا وعلشان أكدلكم انا محوله موبايلي ومبردش على أي صحفي أنا نفسيتي تعبت وجالى اكتئاب وابني مضايق جدا وأختي كده كفاية، وبالنسبة لأنى بعمل كده علشان أنا اتنسيت وعندي حب للظهور قولوا اللى يعجبكم أنا ناجحة في برنامجي ولله الحمد وراضية بيه ولو جالي شغل فدا رزق أشكر عليه ربنا مجاليش مش هلجاء للطرق الرخيصة دي علشان اشتغل وبالنسبة للميكب والرموش والضوافر حاضر هشلهم علشان ابقى كده واجهه للحجاب دا كل اللى عندى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد”.