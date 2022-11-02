ريهام عبدالحكيم: أغنية “فيها حاجة حلوة” تصف حالة مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 11:37 صباحاً - أكدت الفنانة ريهام عبد الحكيم أن أغنية "فيها حاجة حلوة" تجمع بين الأصالة والهدوء والحنان وتصف حالة مصر، وكُتب لها النجاح قبل ظهورها، بسبب اللحن الجميل والكلمات المعبرة، وتعتبر البصمة التي يحبها الناس منها.

أضافت خلال حوارها مع الإعلامية أميرة العادلي على قناة "الحياة"، أنها تحب فكرة "الديو" لأن الناس تحب ذلك، وقدمت العديد منها مع مدحت صالح وكذلك أغنية "عيد الحب" مع هاني شاكر، متمنية أن تقدم ديو مع حسين الجاسمي أو بهاء سلطان، متابعة أن مهرجان الموسيقى العربية جمع نجوم مصر والوطن العربي وهو نجاح كبير للمهرجان.

كان قد انطلق حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ 31 بدار الأوبرا المصرية، بحضور كل من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح الموسيقار علي إسماعيل، تقديرا لمشواره الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

ومن المُقرر أن تستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية حتى يوم الخميس 3 نوفمبر المقبل. وتضم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، 39 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة 99 فنانا من 9 دول عربية هي مصر، والمغرب، والأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، والبحرين.

ويشارك نخبة من نجوم الفن في فعاليات المهرجان، بينهم الموسيقار الكبير عمر خيرت، والمايسترو سليم سحاب، والفنان محمد منير، وهاني شاكر، وراغب علامة، وكارول سماحة، وديانا حداد، ومدحت صالح، وأصالة، ونخبة من نجوم الفن.