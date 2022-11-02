وفاء عامر تنتظر مسلسل ”العيلة دي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 11:37 صباحاً - روجت الفنانة وفاء عامر لأحدث مسلسلاتها الذي يحمل اسم «العيلة دي»، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

ونشرت وفاء عامر صورة البوستر الرسمي للمسلسل، وعلقت على البوستر كاتبة: "انتظرونا قريبا إن شاء الله مسلسل العيلة دي" والمسلسل يعرض على dmc وdmc دراما.

مسلسل "العيلة دي" مكون من 30 حلقة، وبطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، ضياء الميرغني، علا رامى وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.