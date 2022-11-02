أنوشكا تكشف تفاصيل حياتها الفنية مع إنجى على

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 11:37 صباحاً - تستضيف الإعلامية إنجى على الفنانة أنوشكا فى برنامج أسرار النجوم، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً على راديو نجوم FM ومحطة نجوم TV.

وتكشف أنوشكا عديد من التفاصيل فى حياتها الفنية والشخصية خلال تواجدها في البرنامج.

كما تتحدث أنوشكا عن تفاصيل أعمالها الأخيرة وخاصة دورها فى مسلسل "راجعين يا هوى" والذى شاركت فيه مع كل من خالد النبوى ووفاء عامر.

وكانت قالت أنوشكا، إنها سعيدة بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل “راجعين يا هوى”، مؤكدة أنها كانت تعمل على مدار أكثر من 16 ساعة في اليوم، لتحقيق النجاح.

وأضافت أنوشكا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، : قريبا سأعود للغناء، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تعاون مع حفيد الموسيقار الكبير الموجي.

وتابعت الفنانة أنوشكا: أوجه تحية كبيرة لكل القائمين على مسلسل الاختيار، وكنت بحاول بقدر الإمكان أتابع المسلسل ولما بشوف مسلسل الاختيار بقول “الحمد لله إن مصر واقفة على رجليها وتجاوزت فترات صعبة”.

وأشارت أنوشكا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل مجهودا جبارا، ونوعية المسلسلات التى تم تقديمها عظيمة ومحتاجين أكتر من عمل خلال الفترة القادمة".