وائل جسار يطرح ”لو تخاصمني”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 11:37 صباحاً - انتهى المطرب اللبناني وائل جسار من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "لو تخاصمني"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

"لو تخاصمني" من كلمات لؤي الجوهري، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيي، ومن المقرر طرحها غدا الخميس.

كانت أخر أعمال النجم وائل جسار أغنية تحمل اسم "أنا مش مصدق"، من كلمات منصور الشادى، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم.

كما طرح وائل جسار مؤخرًا، أغنية "عيان" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهى من كلمات محمد القاياتي وألحان محمد يحيى وتوزيع هادى شرارة.

وكان النجم اللبناني وائل جسار قد أطلق أغنية أخرى بعنوان "ولا في الأحلام"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، من إخراج فادي حداد.

تدور قصة فيديو كليب "ولا في الأحلام" حول صحفية جميلة تأتي لتصوير تقرير مع وائل فيقع في حبها، ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التي يعيش فيها ليكسب ودها، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة.