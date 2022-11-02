الكينج محمد منير نجم حفل مهرجان الموسيقى العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 09:31 صباحاً - يواصل مهرجان الموسيقى العربية، تقديم حفلاته الغنائية حيث ياتقي جمهور المهرجان بالكينج محمد منير، بالإضافة لحفلين آخرين بالقاهرة والاسكندرية تبدا جميعها في الثامنة مساء.

فعلى مسرح النافورة يقدم الفنان الكبير محمد منير حفلا يضم نخبة من اعماله الشهيرة.

وفي السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم اوركسترا أطفال تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد حفلا بقيادة المايسترو راجي المقدم يضم كوكبة من اشهر اعمال عمالقة الغناء .

ويقام على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية» حفلا للفنانة المغربية جنات بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي ويسبقها فاصلًا غنائيا لكل من مي حسن، أحمد عفت وعازف العود محمود عبدالفتاح .