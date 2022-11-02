بالصور.. هيفاء وهبي تشارك كواليس فيلمها رمسيس باريس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 09:31 صباحاً - شاركت الفنانة هيفاء وهبي صورًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت هيفاء وهبي من كواليس تصوير فيلمها الجديد "رمسيس باريس" وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

وردت الفنانة هيفاء وهبي على الانتقادات التى تعرضت لها بعد ظهورها الأخير في المؤتمر الصحفي على هامش حفلها الأخير في موسم الرياض .

وقالت هيفاء وهبى من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج القاهرة اليوم :" كان مخطط فاشل للتأثير على حفلتى بموسم الرياض و ضحكت لما شفت الصور".

وأضافت هيفاء وهبى :" كانت حملة للتقليل من نجاحى وشأنى".

وتسببت صور متداولة للفنانة هيفاء وهبي، تظهر فيها رتوش جعلتها تبدو بملامح مشوهة، في تزايد الأقاويل حول تشوه وجهها بسبب عمليات التجميل.

وظهرت هيفاء وهبي، في مقطع فيديو تم تصويره عن قرب، خلال كواليس نفس الحفل بملامحها العادية بدون أي تشوهات في وجهها.