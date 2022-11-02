دياب يشارك منى زكى البطولة فى السباق الرمضانى 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 09:31 صباحاً - تعاقدالفنان دياب على مشاركة الفنانة منى زكى فى مسلسلها الجديد المقرر عرضة بالموسم الرمصانى 2023 ،العمل من تأليف خالد دياب وشيرين دياب ،واخراج محمد شاكر خضر ، ومن المقرر ان يتم الاعلان عن باقى النجوم المشاركين لتحديد موعد بداية التصوير فى الفترة المقبلة.

يذكر أن حقق دياب نجاحًا كبيرًا الفترة الماضية من خلال مشاركته في بطولة مسلسل المتهمة مع الفنانة درة، ويشارك في بطولته عادل كرم، علي الطيب، أسامة عباس، وآخرين، ومن تأليف وإخراج تامر نادي.

بينما شارك دياب في الموسم الرمضاني السابق 2022 ، في بطولة مسلسل توبة، مع عمرو سعد، ومن إخراج أحمد صالح، وتفاعل الجمهور مع شخصية إبراهيم الدباح التي قدمها ضمن أحداث العمل .