بكل جرأة.. أعنف مشهد في تاريخ السينما المصرية للفنانة يسرا مع عادل امام في غرفة النوم بعد خلع ملابسها كاملة

الرياض - محمد الاطلسي - انتشر خلال ساعات فيديو مسرب للفنانه يسرا مع عادل الامام من كواليس فيلم بوبوس وتم نشر هذا الفيديو على منصه اليوتيوب التي تقوم باعاده صياغة المشاهد المؤثره في الافلام القديمه..

مشهد هو الاجرأ في السينما المصريه بين الفنانه يسرا والفنان عادل امام

تصدرت الفنانه يسرا وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديو لها من كواليس مشهد بوبوس وقيام عادل امام ببعض القبلات للفنانه يسرا وقامت الفنانه يسرا بوصله رقص دامت لمده نصف ساعه وكانت ترتدي فستان اسود مكشوف شفاف أظهره

جسمها بالكامل وبوصلة رقص فاضحه قامت باظهار صدرها بالكامل امام الكاميرا وقام المخرج بحذف هذا المشهد وتم تسريب هذا المشهد على منصه اليوتيوب وبعد انتشار المشهد بطريقه كبيره اثار ضجه واسعه داخل وسط الفني ونال انتقاد كثير من محبين الفنانه يسرا ومحبين الفنان عادل امام لاحتواء المشهد على لقطات غير اخلاقية